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Мадридский Реал может подписать брата Джуда Беллингема
Воссоединение семьи?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
По данным издания Marca, Джоб Беллингем – младший брат Джуда, привлек к себе внимание европейских топ-клубов благодаря впечатляющему сезону в Чемпионшипе. Его игра за "Сандерленд" не осталась незамеченной, поэтому он даже получил награду "Лучший молодой игрок сезона" и место в символической сборной лиги.
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После такого сезона младший Беллингем уже оказался в сфере интересов нескольких европейских грандов – среди них и клуб его брата, "Реал Мадрид". "Сливочные" внимательно следят за прогрессом юного футболиста.
Добавим, что в этом сезоне на счету 19-летнего полузащитника 4 гола и 3 ассиста в 39 матчах за "Сандерленд" во всех турнирах.
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