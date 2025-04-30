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Замешан Перес. Известно, почему сорвались переговоры между Анчелотти и сборной Бразилией

Испания
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Замешан Перес. Известно, почему сорвались переговоры между Анчелотти и сборной Бразилией

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Соглашение между главным тренером "Реала" Карло Анчелотти и Бразильской конфедерацией футбола (СBF) сорвалось из-за руководства мадридского клуба, пишет Ge.Globo.

Зная о согласии специалиста возглавить сборную Бразилии, боссы "сливочных" во главе с президентом Флорентино Пересом заняли жесткую позицию и не захотели выплачивать неустойку за увольнение итальянца, контракт которого рассчитан до июня 2026 года.

Читайте такжеMarca: Анчелотти отказался возглавить сборную Бразилии и переключился на другой вариант

Таким образом, соглашение, достигнутое между Анчелотти и CBF, реализовано не будет.

По информации издания, теперь главным фаворитом на пост наставника сборной Бразилии является Жорже Жезуш, который покинет саудовский "Аль-Хиляль" в конце сезона.

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Бразилия Карло Анчелотти Флорентино Перес Жорже Жезуш тренер
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Источник:
Ge.Globo
Опубликовал: Александр Бураков
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