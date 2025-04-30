Испанские клубы заинтересованы в услугах одноклубника Забарного

После переезда в Испанию защитник "Борнмута" Макс Ааронс получит шанс остаться там, если сам этого пожелает. 25-летний правый защитник в последнее время редко появлялся на поле в составе "Валенсии", однако, похоже, произвел достаточное впечатление, чтобы привлечь внимание других клубов.

Ааронс перешел в "Валенсию" на правах аренды в январе. У "Лос Чес" была опция выкупа за 9 миллионов евро, однако они решили не активировать ее. Как сообщает Football España, Ааронс получил запросы от андалусских грандов – "Севильи" и "Бетиса" – относительно возможного перехода на правах аренды летом.

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"Борнмут" также планирует пересмотреть ситуацию с Ааронсом этим летом, но пока не понятно, готов ли клуб отпустить его в аренду, или все же отдаст предпочтение полноценной продаже. Англичане оценили игрока в 12-15 миллионов евро. Кроме "Севильи" и "Бетиса", за ситуацией также следят "Аталанта", "Марсель", "Лилль", "Лидс" и "Шеффилд Юнайтед".

Добавим, что в этом сезоне Ааронс провел 3 матча за "Валенсию" во всех турнирах.