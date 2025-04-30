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DAZN подтвердил расторжение контракта на трансляцию матчей Лиги 1
DAZN инициировал расторжение этого соглашения
Фото: Getty Images
Стриминговый сервис DAZN подтвердил французскому изданию L'Équipe, что достиг договоренности с Профессиональной футбольной лигой Франции (LFP) о досрочном расторжении контракта на трансляцию матчей французской Лиги 1.
Соглашение между DAZN и LFP было заключено в начале текущего сезона и предусматривало пятилетний цикл трансляций до 2029 года. По условиям контракта, DAZN получал право показывать восемь из девяти матчей каждого тура Лиги 1, платя за это 375 миллионов евро в год.
Однако, как стало известно, DAZN инициировал расторжение этого соглашения. За это стриминговый сервис выплатит LFP штраф в размере 100 миллионов евро, а также два последних платежа по контракту на общую сумму 140 миллионов евро.
Представитель DAZN объяснил L'Équipe причину расторжения контракта желанием LFP запустить собственный телевизионный канал: "В контракте есть опция выхода, которая привязывает нас к лиге, потому что они хотят запустить собственный канал", - заявил вещатель.
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