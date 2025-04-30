Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вингером Барселоны интересуется Челси
Испанцы готовы отпустить своего футболиста, но при одном условии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Правый вингер "Барселоны" Ферран Торрес может сменить клуб этим летом.
По информации El Nacional, лондонский "Челси" проявляет серьезный интерес к футболисту, а руководство каталонского клуба готово рассмотреть возможность его продажи.
"Барселона" намерена получить за своего вингера не менее 60 миллионов евро.
Торрес в текущем сезоне забил 18 голов и отдал 4 ассиста в 42 матчах.
Читайте такжеАрсенал – ПСЖ, Барса – Интер, тур УПЛ и Челси – Ливерпуль. Расписание футбола на 28 апреля – 4 мая
Популярное сейчас
- В украинском футболе назревает беспрецедентный случай
- Легенда Металлиста назначен главным тренером олимпийской сборной Кыргызстана
- Украина договорилась о регулярных контрактах со страной, которая не желает ее вступления в ЕС
- Ступар - о работе арбитра в Кубке Испании: Он был предвзят к какой-то из команд
- Бывшая девушка звезды Ливерпуля может отсудить крупную сумму из-за измены с её подругой
- Милевский снова взялся за старое. Артем погонял по Киеву на элитном спорткаре. ВИДЕО