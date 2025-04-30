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Вингером Барселоны интересуется Челси

Испания

Испанцы готовы отпустить своего футболиста, но при одном условии

Вингером Барселоны интересуется Челси

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Правый вингер "Барселоны" Ферран Торрес может сменить клуб этим летом.

По информации El Nacional, лондонский "Челси" проявляет серьезный интерес к футболисту, а руководство каталонского клуба готово рассмотреть возможность его продажи.

"Барселона" намерена получить за своего вингера не менее 60 миллионов евро.

Торрес в текущем сезоне забил 18 голов и отдал 4 ассиста в 42 матчах.

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Барселона Челси (Лондон) Ферран Торрес
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Источник:
El Nacional
Опубликовал: Екатерина Власова
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