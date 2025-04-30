Вингером Барселоны интересуется Челси

Правый вингер "Барселоны" Ферран Торрес может сменить клуб этим летом.

По информации El Nacional, лондонский "Челси" проявляет серьезный интерес к футболисту, а руководство каталонского клуба готово рассмотреть возможность его продажи.

"Барселона" намерена получить за своего вингера не менее 60 миллионов евро.

Торрес в текущем сезоне забил 18 голов и отдал 4 ассиста в 42 матчах.

Читайте такжеАрсенал – ПСЖ, Барса – Интер, тур УПЛ и Челси – Ливерпуль. Расписание футбола на 28 апреля – 4 мая