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Севилья ведет переговоры с главным тренером Цыганкова - СМИ

Испания

Мичел может покинуть Жирону

Севилья ведет переговоры с главным тренером Цыганкова - СМИ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство "Севильи" активно занимается поисками нового главного тренера для первой команды на следующий сезон. Несмотря на недавнее назначение опытного Хоакина Капарроса, 69-летний специалист будет работать с командой только до конца текущего сезона.

Главным кандидатом на постоянную должность коуча "Севильи" является 49-летний Мичел, который сейчас возглавляет "Жирону". По сообщениям El Naciona, руководство команды уже начало переговоры со специалистом.

Однако переговоры с "Жироной" могут оказаться сложными, поскольку в контракте Мичела прописана клаусула о компенсации в размере 2 миллионов евро за досрочное расторжение соглашения, а сам клуб не заинтересован в потере своего наставника.

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Мичел Санчес Севилья Жирона Цыганков
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Источник:
El Naciona
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
30.04.2025 в 18:18
Без Мичела Жирона никто и звать никак. Мало того что распродали весь стартовый состав прошлого сезона, так теперь ещё и тренер.
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Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
30.04.2025 в 18:18
Без Мичела Жирона никто и звать никак. Мало того что распродали весь стартовый состав прошлого сезона, так теперь ещё и тренер.
Ответить
0
0

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