Севилья ведет переговоры с главным тренером Цыганкова - СМИ

Руководство "Севильи" активно занимается поисками нового главного тренера для первой команды на следующий сезон. Несмотря на недавнее назначение опытного Хоакина Капарроса, 69-летний специалист будет работать с командой только до конца текущего сезона.

Главным кандидатом на постоянную должность коуча "Севильи" является 49-летний Мичел, который сейчас возглавляет "Жирону". По сообщениям El Naciona, руководство команды уже начало переговоры со специалистом.

Однако переговоры с "Жироной" могут оказаться сложными, поскольку в контракте Мичела прописана клаусула о компенсации в размере 2 миллионов евро за досрочное расторжение соглашения, а сам клуб не заинтересован в потере своего наставника.