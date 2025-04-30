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Севилья ведет переговоры с главным тренером Цыганкова - СМИ
Мичел может покинуть Жирону
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство "Севильи" активно занимается поисками нового главного тренера для первой команды на следующий сезон. Несмотря на недавнее назначение опытного Хоакина Капарроса, 69-летний специалист будет работать с командой только до конца текущего сезона.
Главным кандидатом на постоянную должность коуча "Севильи" является 49-летний Мичел, который сейчас возглавляет "Жирону". По сообщениям El Naciona, руководство команды уже начало переговоры со специалистом.
Однако переговоры с "Жироной" могут оказаться сложными, поскольку в контракте Мичела прописана клаусула о компенсации в размере 2 миллионов евро за досрочное расторжение соглашения, а сам клуб не заинтересован в потере своего наставника.
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