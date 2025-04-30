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Реал летом может продать своего вингера летом
Клуб отпустит Родриго, но при одном условии
Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" рассматривает возможность продажи своего 24-летнего бразильского вингера Родриго во время летнего трансферного окна. Об этом сообщает El Chiringuito TV.
По информации источника, руководство "сливочных" не исключает уход бразильца, если поступит предложение, которое будет соответствовать их ожиданиям.
Добавим, что Родриго в текущем сезоне сыграл 50 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 10 ассистов.
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Источник:El Chiringuito TV
Опубликовал: Екатерина Власова
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