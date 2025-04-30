Реал летом может продать своего вингера летом

"Реал" рассматривает возможность продажи своего 24-летнего бразильского вингера Родриго во время летнего трансферного окна. Об этом сообщает El Chiringuito TV.

По информации источника, руководство "сливочных" не исключает уход бразильца, если поступит предложение, которое будет соответствовать их ожиданиям.

Добавим, что Родриго в текущем сезоне сыграл 50 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 10 ассистов.