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Реал летом может продать своего вингера летом

Испания

Клуб отпустит Родриго, но при одном условии

Реал летом может продать своего вингера летом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал" рассматривает возможность продажи своего 24-летнего бразильского вингера Родриго во время летнего трансферного окна. Об этом сообщает El Chiringuito TV.

По информации источника, руководство "сливочных" не исключает уход бразильца, если поступит предложение, которое будет соответствовать их ожиданиям.

Добавим, что Родриго в текущем сезоне сыграл 50 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 10 ассистов.

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Источник:
El Chiringuito TV
Опубликовал: Екатерина Власова
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