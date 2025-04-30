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Защитник Атлетик Бильбао - о Вальверде: Он для нас как отец, его уважает вся команда
Оскар де Маркос высказался о главном тренере Атлетик Бильбао
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Атлетик Бильбао" Оскар де Маркос тепло отозвался о главном тренере команды Эрнесто Вальверде.
"Он для нас как отец. В конце концов, мы все его очень уважаем, ему не нужно говорить много слов, чтобы завоевать уважение, он уже проповедует собственным примером. Я считаю, что его образ жизни является образцовым, никогда ни одного слова громче другого, никогда чрезмерной радости, никогда чрезмерной грусти. Он всегда уравновешен, и это делает команду сбалансированной. Он получает лучшее от каждого игрока", - сказал футболист.
Напомним, что 1 мая "Атлетик" сыграет против "МЮ" в рамках первого матча полуфинала ЛЕ.
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