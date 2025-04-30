Защитник Атлетик Бильбао - о Вальверде: Он для нас как отец, его уважает вся команда

Защитник "Атлетик Бильбао" Оскар де Маркос тепло отозвался о главном тренере команды Эрнесто Вальверде.

"Он для нас как отец. В конце концов, мы все его очень уважаем, ему не нужно говорить много слов, чтобы завоевать уважение, он уже проповедует собственным примером. Я считаю, что его образ жизни является образцовым, никогда ни одного слова громче другого, никогда чрезмерной радости, никогда чрезмерной грусти. Он всегда уравновешен, и это делает команду сбалансированной. Он получает лучшее от каждого игрока", - сказал футболист.