  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Защитник Атлетик Бильбао - о Вальверде: Он для нас как отец, его уважает вся команда

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Атлетик Бильбао - о Вальверде: Он для нас как отец, его уважает вся команда

Испания

Оскар де Маркос высказался о главном тренере Атлетик Бильбао

Защитник Атлетик Бильбао - о Вальверде: Он для нас как отец, его уважает вся команда

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Атлетик Бильбао" Оскар де Маркос тепло отозвался о главном тренере команды Эрнесто Вальверде.

"Он для нас как отец. В конце концов, мы все его очень уважаем, ему не нужно говорить много слов, чтобы завоевать уважение, он уже проповедует собственным примером. Я считаю, что его образ жизни является образцовым, никогда ни одного слова громче другого, никогда чрезмерной радости, никогда чрезмерной грусти. Он всегда уравновешен, и это делает команду сбалансированной. Он получает лучшее от каждого игрока", - сказал футболист.

Напомним, что 1 мая "Атлетик" сыграет против "МЮ" в рамках первого матча полуфинала ЛЕ.

Читайте такжеТренер Атлетика - о Манчестер Юнайтед: Они являются фаворитом на победу в Лиге Европы
По теме
yellow-arrow
Вингером Барселоны интересуется Челси
yellow-arrow
"Мы сделаем все возможное". Звезда Атлетика мечтает о финале Лиги Европы
yellow-arrow
Реал летом может продать своего вингера летом
Эрнесто Вальверде Атлетик (Бильбао)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости