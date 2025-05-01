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Реал Мадрид определил идеального кандидата на замену Модричу
Готовят предложение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание Fichajes, "Реал" нацелился на Алексиса Мак Аллистера. Руководство "сливочных" готовит предложение в около 90 миллионов евро, чтобы убедить "Ливерпуль" продать аргентинца, которого внутри клуба считают идеальным кандидатом на роль наследника Луки Модрича.
Имя Мак Аллистера не впервые появляется в планах "Реала", однако ранее дело не дошло до конкретных переговоров, и аргентинец перешел в "Ливерпуль". Но с потенциальным приходом Хаби Алонсо на должность главного тренера, спортивное руководство "Реала" с новыми силами вернулось к этому варианту.
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И хотя "Ливерпуль" не намерен легко отпускать своего игрока, в "Реале" верят, что финансовые ресурсы клуба вместе с привлекательностью проекта смогут склонить чашу весов в их пользу.
Добавим, что в этом сезоне на счету аргентинца 7 голов и 5 ассистов в 47 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах.
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