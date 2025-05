Снова обошел главных звезд. Французский хавбек Реала второй раз подряд стал игроком месяца команды

Полузащитник Орельен Чуамени признан лучшим футболистом мадридского "Реала" в апреле.

В голосовании 25-летний француз опередил своего соотечественника Эдуарду Камавингу, Винисиуса Жуниора, Джуда Беллингема и Федерико Вальверде.

В ушедшем месяце Чуамени принял участие в семи матчах во всех турнирах, и забил по одному голу в Кубке Испании в ворота "Реал Сосьедада" и "Барселоны".



???? OFFICIAL: Tchouameni is Real Madrid POTM BACK to BACK! pic.twitter.com/fDHvYocGjY