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Снова обошел главных звезд. Французский хавбек Реала второй раз подряд стал игроком месяца команды
Высочайший уровень показывает в последнее время
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник Орельен Чуамени признан лучшим футболистом мадридского "Реала" в апреле.
В голосовании 25-летний француз опередил своего соотечественника Эдуарду Камавингу, Винисиуса Жуниора, Джуда Беллингема и Федерико Вальверде.
В ушедшем месяце Чуамени принял участие в семи матчах во всех турнирах, и забил по одному голу в Кубке Испании в ворота "Реал Сосьедада" и "Барселоны".
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???? OFFICIAL: Tchouameni is Real Madrid POTM BACK to BACK! pic.twitter.com/fDHvYocGjY— Madrid Xtra (@MadridXtra) April 30, 2025
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