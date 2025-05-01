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Снова обошел главных звезд. Французский хавбек Реала второй раз подряд стал игроком месяца команды

Испания

Высочайший уровень показывает в последнее время

Снова обошел главных звезд. Французский хавбек Реала второй раз подряд стал игроком месяца команды

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник Орельен Чуамени признан лучшим футболистом мадридского "Реала" в апреле.

В голосовании 25-летний француз опередил своего соотечественника Эдуарду Камавингу, Винисиуса Жуниора, Джуда Беллингема и Федерико Вальверде.

В ушедшем месяце Чуамени принял участие в семи матчах во всех турнирах, и забил по одному голу в Кубке Испании в ворота "Реал Сосьедада" и "Барселоны".

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Источник:
Futbol Mahou
Опубликовал: Александр Бураков
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