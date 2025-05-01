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Защитник Барселоны вышел на поле впервые за 256 дней
Наконец-то вернулся
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Интером" получился настоящим футбольным триллером с шестью голами – и долгожданным возвращением на поле знакомого лица для каталонцев. Датский защитник Андреас Кристенсен сыграл свой первый матч за "Барсу" за последние 256 дней.
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До этого Кристенсен в последний раз появлялся на поле еще в августе прошлого года – в первом туре Ла Лиги против "Валенсии". Тогда он провел лишь 26 минут, после чего получил серьезную травму ахиллова сухожилия, а затем и мышечное повреждение икры, что отложило его возвращение.
Несмотря на то, что в течение последних семи матчей он уже был в заявке, только в игре против "Интера" Кристенсен действительно вернулся в игру, выйдя на замену на 83-й минуте вместо Пау Кубарси.
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