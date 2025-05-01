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Экс-защитник сборной Англии об игре нападающего Барселоны в Лиге Чемпионов: Он на другом уровне

Испания

Он в восторге

Экс-защитник сборной Англии об игре нападающего Барселоны в Лиге Чемпионов: Он на другом уровне

Getty Images / Global Images Ukraine

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Экс-защитник сборной Англии высказался об игре нападающего "Барселоны" в Лиге Чемпионов.

Рио Фердинанд оценил выступление Ламина Ямаля. По его мнению, испанский футболист опережает уровень любого футболиста, играющего в топ-5 лигах мирового футбола.

"Как настоящий футбольный талант, я зайду так далеко и скажу, что, по моему мнению, Ламин Ямаль находится на другом уровне по сравнению с любым игроком, играющим в топ-5 лигах мирового футбола.

17 лет - Поистине невероятно", - заявил Фердинанд.

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Напомним, что Ламин Ямаль отыграл полный матч против "Интера" и отметился голом.

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Источник:
Rio Ferdinand
Опубликовал: Владислав Прийменко
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