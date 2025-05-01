Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-защитник сборной Англии об игре нападающего Барселоны в Лиге Чемпионов: Он на другом уровне
Он в восторге
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-защитник сборной Англии высказался об игре нападающего "Барселоны" в Лиге Чемпионов.
Рио Фердинанд оценил выступление Ламина Ямаля. По его мнению, испанский футболист опережает уровень любого футболиста, играющего в топ-5 лигах мирового футбола.
"Как настоящий футбольный талант, я зайду так далеко и скажу, что, по моему мнению, Ламин Ямаль находится на другом уровне по сравнению с любым игроком, играющим в топ-5 лигах мирового футбола.
17 лет - Поистине невероятно", - заявил Фердинанд.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что Ламин Ямаль отыграл полный матч против "Интера" и отметился голом.
Популярное сейчас
- Ингулец - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Феерия в Барселоне, переход Степанова и возвращение Родри. Главные новости за 30 апреля
- Украинское дерби отменяется. Свитолина узнала имя соперницы, с которой сыграет в полуфинале Мастерса в Мадриде
- Ступар - о работе арбитра в Кубке Испании: Он был предвзят к какой-то из команд
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире
- Как дочь Салаха повлияла на его решение остаться в Ливерпуле