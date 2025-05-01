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Рауль вряд ли останется у руля Кастильи. Легенде Реала уже найдена замена
Грядет перестановка
Getty Images/Global Images Ukraine
Рауль Гонсалес с высокой долей вероятности покинет должность главного тренера "Кастильи" по завершении сезона. Об этом сообщает Relevo.
По информации источника, 47-летний специалист в шаге от заключения соглашения с "Шальке".
Место Рауля во главе второй команды мадридского "Реала" должен занять нынешний тренер юношеской команды "сливочных" U-19 "Хувениль А" Альваро Арбелоа.
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В руководстве "королевского" клуба не исключают, что в будущем Арбелоа может возглавить и первую команду, но процесс его подготовки к профессиональному футболу будет происходить постепенно.
Напомним, Рауль выступал за основную команду "Реала" с 1994 по 2010 год, Арбелоа - с 2009 по 2016.
???? It is LIKELY that Raúl will NOT coach Castilla next season, and Arbeloa will take over. @relevo pic.twitter.com/0bkqHrbsIT— Madrid Zone (@theMadridZone) May 1, 2025
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