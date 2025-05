Рауль вряд ли останется у руля Кастильи. Легенде Реала уже найдена замена

Рауль Гонсалес с высокой долей вероятности покинет должность главного тренера "Кастильи" по завершении сезона. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, 47-летний специалист в шаге от заключения соглашения с "Шальке".

Место Рауля во главе второй команды мадридского "Реала" должен занять нынешний тренер юношеской команды "сливочных" U-19 "Хувениль А" Альваро Арбелоа.

В руководстве "королевского" клуба не исключают, что в будущем Арбелоа может возглавить и первую команду, но процесс его подготовки к профессиональному футболу будет происходить постепенно.

Напомним, Рауль выступал за основную команду "Реала" с 1994 по 2010 год, Арбелоа - с 2009 по 2016.

???? It is LIKELY that Raúl will NOT coach Castilla next season, and Arbeloa will take over. @relevo pic.twitter.com/0bkqHrbsIT