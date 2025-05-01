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Нападающий Барселоны отреагировал на сравнение его с другими футболистами: Иду по своему пути

Испания

Он всё ещё ничего не достиг

Нападающий Барселоны отреагировал на сравнение его с другими футболистами: Иду по своему пути

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Барселоны" отреагировал на сравнение его с другими футболистами.

Ламин Ямаль заявил, что он сконцентирован только на игре и не сравнивает себя ни с кем.

"Я стараюсь идти своим путём; я стараюсь играть так, как умею, и ни о чём не думать.

Думаю, в этом и заключается хитрость, в этом и есть секрет: стараться изо всех сил и не сравнивать себя ни с кем.

Я иду по своему пути, выкладываюсь по полной, и пока что у меня всё получается, но я всё ещё ничего не достиг", - заявил Ямаль.

Испанский футболист поделился ожиданиями от ответного матча.

"Постараюсь сыграть так же или лучше во втором матче, и, надеюсь, мы победим", - сказал игрок.

Напомним, что Ламин Ямаль стал автором первого гола "Барселоны" в матче против "Интера".

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Источник:
TNT Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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