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Нападающий Барселоны отреагировал на сравнение его с другими футболистами: Иду по своему пути
Он всё ещё ничего не достиг
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Барселоны" отреагировал на сравнение его с другими футболистами.
Ламин Ямаль заявил, что он сконцентирован только на игре и не сравнивает себя ни с кем.
"Я стараюсь идти своим путём; я стараюсь играть так, как умею, и ни о чём не думать.
Думаю, в этом и заключается хитрость, в этом и есть секрет: стараться изо всех сил и не сравнивать себя ни с кем.
Я иду по своему пути, выкладываюсь по полной, и пока что у меня всё получается, но я всё ещё ничего не достиг", - заявил Ямаль.
Испанский футболист поделился ожиданиями от ответного матча.
"Постараюсь сыграть так же или лучше во втором матче, и, надеюсь, мы победим", - сказал игрок.
Напомним, что Ламин Ямаль стал автором первого гола "Барселоны" в матче против "Интера".
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