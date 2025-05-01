Нападающий Барселоны отреагировал на сравнение его с другими футболистами: Иду по своему пути

Нападающий "Барселоны" отреагировал на сравнение его с другими футболистами.

Ламин Ямаль заявил, что он сконцентирован только на игре и не сравнивает себя ни с кем.

"Я стараюсь идти своим путём; я стараюсь играть так, как умею, и ни о чём не думать.

Думаю, в этом и заключается хитрость, в этом и есть секрет: стараться изо всех сил и не сравнивать себя ни с кем.

Я иду по своему пути, выкладываюсь по полной, и пока что у меня всё получается, но я всё ещё ничего не достиг", - заявил Ямаль.