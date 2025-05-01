Мадридский "Атлетико" может подписать впечатляющего нападающего "Вулверхэмптона".

Как сообщил журналист Руди Галетти из издания TEAMtalk, несколько испанских клубов, среди которых он выделяет "Атлетико" и "Севилью", заинтересованы в трансфере 22-летнего Фабиу Силвы из "Вулверхэмптона", который проводит впечатляющий сезон за "Лас-Пальмас" на правах аренды. Португалец хочет покинуть английский клуб на постоянной основе уже этим летом.

Напомним, что в сентябре 2020 года "Вулвз" подписал Фабиу Силву из "Порту" за, рекордные на то время, 40 миллионов евро, но португалец не впечатлил своей игрой английский клуб и ездил по арендам в "Андерлехт", "ПСВ" и "Рейнджерс", пока ему не удалось найти свою форму в чемпионате Испании, играя за "Лас-Пальмас".

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В этом сезоне Фабиу Силва забил 10 голов и отдал 3 ассиста в 24 матчах за "Лас-Пальмас" в Ла Лиге. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.