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Так начиналась история. 20 лет назад Месси забил дебютный гол за Барселону. ВИДЕО

Испания

Тот самый первый гол

Так начиналась история. 20 лет назад Месси забил дебютный гол за Барселону. ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

20 лет назад Лионель Месси забил свой первый гол за "Барселону" в официальных матчах.

1 мая 2005 года в матче против "Альбасете" аргентинский нападающий отметился взятием ворот. В тот момент он стал самым молодым игроком Ла Лиги, забившим гол в возрасте 17 лет и 10 месяцев.

Месси появился на поле на 88-й минуте при счёте 1:0 в пользу "каталонцев" и спустя три минуты забил дважды. Первый гол был отменён из-за офсайда. Спустя несколько мгновений он забил вновь и сделал счёт 2:0.

Видео гола:

Месси провёл 15 сезонов в "Барселоне" и выиграл 35 трофеев. За испанский клуб он забил 672 гола.

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Напомним, что Месси играл в "Барселоне" до сезона 2020/21 включительно. После свободным агентом он перешёл в "ПСЖ".

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Источник:
FC Barcelona
Опубликовал: Владислав Прийменко
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