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Так начиналась история. 20 лет назад Месси забил дебютный гол за Барселону. ВИДЕО
Тот самый первый гол
Getty Images/Global Images Ukraine
20 лет назад Лионель Месси забил свой первый гол за "Барселону" в официальных матчах.
1 мая 2005 года в матче против "Альбасете" аргентинский нападающий отметился взятием ворот. В тот момент он стал самым молодым игроком Ла Лиги, забившим гол в возрасте 17 лет и 10 месяцев.
Месси появился на поле на 88-й минуте при счёте 1:0 в пользу "каталонцев" и спустя три минуты забил дважды. Первый гол был отменён из-за офсайда. Спустя несколько мгновений он забил вновь и сделал счёт 2:0.
Видео гола:
Месси провёл 15 сезонов в "Барселоне" и выиграл 35 трофеев. За испанский клуб он забил 672 гола.
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Напомним, что Месси играл в "Барселоне" до сезона 2020/21 включительно. После свободным агентом он перешёл в "ПСЖ".
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