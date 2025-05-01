Умер известный фанат сборной Испании. Он посетил 10 чемпионатов мира

На 77-м году жизни скончался известный болельщик сборной Испании и "Валенсии" Мануэль Касерес-Артесеро, более известный как Маноло.

По информации Marca, Маноло скончался 1 мая в больнице города Вила‑Реал, где провел несколько дней из‑за проблем с дыханием.

"Спасибо, Маноло, за то, что ты был с нами все это время, в горе и радости. Мы знаем, что вы продолжите заставлять наши сердца биться быстрее. Покойся с миром", — говорится в заявлении пресс-службы "Фурии Рохи".

С 1982 по 2010 год Маноло не пропустил ни одного матча национальной команды Испании. До конца жизни он успел посетить 10 чемпионатов мира.



Долгое время Маноло владел баром в Валенсии, который также был футбольным музеем, демонстрируя свою обширную коллекцию памятных вещей сборной Испании.

Испанская футбольная федерация часто покрывала поездки и билеты Маноло, признавая его уникальный вклад в дух национальной сборной. Постоянным спутником фаната был огромный барабан "El bombo de España", а основу его образа составляли яркая футболка "Фурии Рохи" и большой берет.