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Умер известный фанат сборной Испании. Он посетил 10 чемпионатов мира
Печальная новость
Getty Images/Global Images Ukraine
На 77-м году жизни скончался известный болельщик сборной Испании и "Валенсии" Мануэль Касерес-Артесеро, более известный как Маноло.
По информации Marca, Маноло скончался 1 мая в больнице города Вила‑Реал, где провел несколько дней из‑за проблем с дыханием.
"Спасибо, Маноло, за то, что ты был с нами все это время, в горе и радости. Мы знаем, что вы продолжите заставлять наши сердца биться быстрее. Покойся с миром", — говорится в заявлении пресс-службы "Фурии Рохи".
С 1982 по 2010 год Маноло не пропустил ни одного матча национальной команды Испании. До конца жизни он успел посетить 10 чемпионатов мира.
Долгое время Маноло владел баром в Валенсии, который также был футбольным музеем, демонстрируя свою обширную коллекцию памятных вещей сборной Испании.
Испанская футбольная федерация часто покрывала поездки и билеты Маноло, признавая его уникальный вклад в дух национальной сборной. Постоянным спутником фаната был огромный барабан "El bombo de España", а основу его образа составляли яркая футболка "Фурии Рохи" и большой берет.
???? Ha fallecido uno de nuestros seguidores más fieles, quien siempre nos acompañó en las buenas y en las malas.— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) May 1, 2025
???? Sabemos que seguirás haciendo retumbar nuestros corazones.
Descansa en paz, Manolo.
Nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos. pic.twitter.com/ApPOeQewlP
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