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Анри - об игре Ямаля: Это просто ненормально
Тьерри Анри высказался о вингере Барселоны
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Бывший игрок "Барселоны" Тьерри Анри не скрывал своего восхищения игрой юного вингера каталонского клуба Ламина Ямаля.
"То, что я видел вчера вечером от Ламина Ямаля - это ненормально быть таким в 17 лет. Я даже не говорю о том, что он делает, когда с мячом, о его осознанности, насколько он спокоен, как он видит игру, как он защищается, как оказывает давление. Это просто ненормально.
Мы говорили о 100 матчах, которые он уже провел в этом возрасте. Это просто глупость, на самом деле. Я даже не знаю, что я смотрю, что я вижу, но он играл как одержимый, и когда я говорю "мужчина", он даже еще не мужчина, технически. Это просто ненормально".
Напомним, что вчера, 30 апреля, "Барселона" сыграла против "Интера" в первом матче полуфинала ЛЧ.
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