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Анчелотти советует Реалу подписать хавбека Ньюкасла
Сандро Тонали может сменить клубную прописку
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти, который, по информации СМИ, покинет клуб в конце текущего сезона, оставил президенту "сливочных" Флорентино Пересу рекомендации по будущему усилению состава.
В частности, итальянский специалист посоветовал обратить внимание на полузащитника "Ньюкасла" Сандро Тонали. Об этом сообщает издание Marca.
Добавим, что Тонали в текущем сезоне сыграл 41 матч, в которых забил 5 голов и отдал 3 ассиста.
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Источник:Marca
Опубликовал: Екатерина Власова
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