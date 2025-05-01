  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Анчелотти советует Реалу подписать хавбека Ньюкасла

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анчелотти советует Реалу подписать хавбека Ньюкасла

Испания

Сандро Тонали может сменить клубную прописку

Анчелотти советует Реалу подписать хавбека Ньюкасла

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти, который, по информации СМИ, покинет клуб в конце текущего сезона, оставил президенту "сливочных" Флорентино Пересу рекомендации по будущему усилению состава.

В частности, итальянский специалист посоветовал обратить внимание на полузащитника "Ньюкасла" Сандро Тонали. Об этом сообщает издание Marca.

Добавим, что Тонали в текущем сезоне сыграл 41 матч, в которых забил 5 голов и отдал 3 ассиста.

Читайте такжеУмер известный фанат сборной Испании. Он посетил 10 чемпионатов мира
По теме
yellow-arrow
Гвардиола выразил свое восхищение игрой Барселоны под руководством Флика
yellow-arrow
Анри - об игре Ямаля: Это просто ненормально
yellow-arrow
Умер известный фанат сборной Испании. Он посетил 10 чемпионатов мира
Карло Анчелотти Флорентино Перес Реал (Мадрид) Ньюкасл Сандро Тонали
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости