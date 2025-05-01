Анчелотти советует Реалу подписать хавбека Ньюкасла

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти, который, по информации СМИ, покинет клуб в конце текущего сезона, оставил президенту "сливочных" Флорентино Пересу рекомендации по будущему усилению состава.

В частности, итальянский специалист посоветовал обратить внимание на полузащитника "Ньюкасла" Сандро Тонали. Об этом сообщает издание Marca.

Добавим, что Тонали в текущем сезоне сыграл 41 матч, в которых забил 5 голов и отдал 3 ассиста.