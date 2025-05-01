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Реал может продлить контракт с двумя ветеранами на две недели

Испания

Специально для того, чтобы они могли принять участие в Клубном чемпионате мира

Реал может продлить контракт с двумя ветеранами на две недели

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Мадридский "Реал" намерен продлить контракт с двумя ветеранами на две недели.

Как сообщает издание Diario AS, руководство королевского клуба собирается предложить для Луки Модрича и Лукаса Васкеса странные краткосрочные соглашения, потому что их действующие контракты с клубом рассчитаны до конца июня 2025 года, что не позволит им принять участие в Клубном чемпионате мира. Следовательно, "сливочные" хотят сохранить их для участия именно в этом турнире, но без дальнейших гарантий насчет возобновления сотрудничества на следующий сезон. Их дальнейшая судьба в клубе будет окончательно определена уже после клубного мундиаля.

Напомним, что во время Клубного чемпионата мира, который состоится в этом году в США в период с 14-го июня по 13-е июля, "Реал" сыграет в группе с "Аль-Хилялем", "Пачукой" и "РБ Зальцбург".

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В этом сезоне 39-летний Модрич провел 51 матч за "Реал" во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 7 ассистов. Васкес, которому 33 года, принял участие в 46 матчах, забив два гола и отдав шесть результативных передач.

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Лука Модрич Реал (Мадрид) Лукас Васкес Клубный чемпионат мира
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Источник:
Diario AS
Опубликовал: Андрей Журба
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