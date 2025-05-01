Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал может продлить контракт с двумя ветеранами на две недели
Специально для того, чтобы они могли принять участие в Клубном чемпионате мира
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" намерен продлить контракт с двумя ветеранами на две недели.
Как сообщает издание Diario AS, руководство королевского клуба собирается предложить для Луки Модрича и Лукаса Васкеса странные краткосрочные соглашения, потому что их действующие контракты с клубом рассчитаны до конца июня 2025 года, что не позволит им принять участие в Клубном чемпионате мира. Следовательно, "сливочные" хотят сохранить их для участия именно в этом турнире, но без дальнейших гарантий насчет возобновления сотрудничества на следующий сезон. Их дальнейшая судьба в клубе будет окончательно определена уже после клубного мундиаля.
Напомним, что во время Клубного чемпионата мира, который состоится в этом году в США в период с 14-го июня по 13-е июля, "Реал" сыграет в группе с "Аль-Хилялем", "Пачукой" и "РБ Зальцбург".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне 39-летний Модрич провел 51 матч за "Реал" во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 7 ассистов. Васкес, которому 33 года, принял участие в 46 матчах, забив два гола и отдав шесть результативных передач.
Популярное сейчас
- "Я не видел такого игрока за последние несколько лет". Тренер Интера в восторге от звезды Барселоны
- Соболенко прокомментировала скандальный эпизод в матче против Костюк
- Будущее Таловерова в Плимуте остается неопределенным - Источник
- Праздник красных карточек. Кто еще получил удаление в матче Кубка Испании
- Как дочь Салаха повлияла на его решение остаться в Ливерпуле
- Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ