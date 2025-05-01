Иско: Сейчас я переживаю свою вторую молодость

Капитан "Бетиса" Иско поделился мыслями о своем периоде карьеры в андалусийском клубе.

"Я стремлюсь выигрывать титулы с "Бетисом". В Мадриде я выиграл все, о чем только мог мечтать в детстве, а сейчас я наслаждаюсь второй молодостью. Очень жаль, что я не приехал сюда на 2-3 года раньше, чтобы иметь возможность провести больше времени с этой командой и этими фанатами. Я приехал сюда, чтобы побеждать".