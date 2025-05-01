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Иско: Сейчас я переживаю свою вторую молодость

Испания

Испанец проводит великолепный сезон

Иско: Сейчас я переживаю свою вторую молодость

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Капитан "Бетиса" Иско поделился мыслями о своем периоде карьеры в андалусийском клубе.

"Я стремлюсь выигрывать титулы с "Бетисом". В Мадриде я выиграл все, о чем только мог мечтать в детстве, а сейчас я наслаждаюсь второй молодостью. Очень жаль, что я не приехал сюда на 2-3 года раньше, чтобы иметь возможность провести больше времени с этой командой и этими фанатами. Я приехал сюда, чтобы побеждать".

Напомним, что 33-летний Иско присоединился к "Бетису" в июле 2023 года на правах свободного агента.

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В этом сезоне Иско забил 11 голов и отдал 7 ассистов в 25 матчах за "Бетис" во всех турнирах.

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Источник:
UEFA.com
Опубликовал: Андрей Журба
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