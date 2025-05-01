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Иско: Сейчас я переживаю свою вторую молодость
Испанец проводит великолепный сезон
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "Бетиса" Иско поделился мыслями о своем периоде карьеры в андалусийском клубе.
"Я стремлюсь выигрывать титулы с "Бетисом". В Мадриде я выиграл все, о чем только мог мечтать в детстве, а сейчас я наслаждаюсь второй молодостью. Очень жаль, что я не приехал сюда на 2-3 года раньше, чтобы иметь возможность провести больше времени с этой командой и этими фанатами. Я приехал сюда, чтобы побеждать".
Напомним, что 33-летний Иско присоединился к "Бетису" в июле 2023 года на правах свободного агента.
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В этом сезоне Иско забил 11 голов и отдал 7 ассистов в 25 матчах за "Бетис" во всех турнирах.
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