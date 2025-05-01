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Манчестер Юнайтед готов активировать пункт о выкупе форварда Вулверхэмптона

Испания

МЮ нацелился на форварда Вулверхэмптона

Манчестер Юнайтед готов активировать пункт о выкупе форварда Вулверхэмптона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании нападающего "Вулверхэмптона" Матеуса Куньи. Об этом сообщает Football Insider.

Контракт бразильца с "волками" содержит пункт о выкупе в размере 62,5 миллиона фунтов стерлингов. Ожидается, что "Манчестер Юнайтед" собирается активировать ее.

Матеус в текущем сезоне забил 17 голов и отдал 6 ассистов в 32 матчах за "Вулверхэмптон".

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Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед Матеус Кунья
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Екатерина Власова
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