Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед готов активировать пункт о выкупе форварда Вулверхэмптона
МЮ нацелился на форварда Вулверхэмптона
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании нападающего "Вулверхэмптона" Матеуса Куньи. Об этом сообщает Football Insider.
Контракт бразильца с "волками" содержит пункт о выкупе в размере 62,5 миллиона фунтов стерлингов. Ожидается, что "Манчестер Юнайтед" собирается активировать ее.
Матеус в текущем сезоне забил 17 голов и отдал 6 ассистов в 32 матчах за "Вулверхэмптон".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Football Insider
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Большие проблемы. Суд оставил в силе 1,5 года тюрьмы для скандального легионера Динамо
- "Я не видел такого игрока за последние несколько лет". Тренер Интера в восторге от звезды Барселоны
- Соболенко прокомментировала скандальный эпизод в матче против Костюк
- Куртуа раскаялся после финала Кубка Испании. Что сказал тренеру?
- Футболиста МЮ заметили с австралийской моделью, которую ранее связывали с Мбаппе
- Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000