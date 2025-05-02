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Экс-полузащитник Барселоны: Ямаль в этом возрасте лучше Месси

Испания
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Юный талант создает постоянную опасность у чужих ворот

Экс-полузащитник Барселоны: Ямаль в этом возрасте лучше Месси

Фото - BSR Agency

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Рональд де Бур сравнил Ламина Ямаля с Лионелем Месси.

"Уэсли Снейдер получил сообщение от Хэнка тен Кате, бывшего помощника Франка Райкарда. Месси дебютировал под руководством Райкарда и тен Кате отметил, что Ямаль в этом возрасте лучше Месси. Месси по-настоящему заиграл, когда ему был 21 год, так что на данный момент Ламин достиг большего и играл больше.

Единственное отличие состоит в стабильности. Месси играл на невероятном уровне 10-13 лет. Способен ли Ламин на это? Способен ли он оставаться голодным? Способен ли он не витать в облаках?"

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"Люди говорят: "Слушай, а зачем он красит волосы?" Я никогда не осуждаю людей за то, что они делают, потому что сначала их нужно узнать лучше, а я не знаю Ламина как человека. Пусть делает то, что хочет, он кажется скромным парнем, который не боится получить мяч. Каждый раз, когда он теряет мяч, он предпринимает новую попытку.

Он является настоящей угрозой в каждом матче, так что он уже лучше Месси в этом возрасте, но Месси для меня остается лучшим из тех, кого я видел”, – заявил бывший полузащитник “Барселоны”.

Рональд выступал в клубе в конце 1990-х.

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Барселона Рональд де Бур
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Источник:
Goal
Опубликовал: Александр Симченко
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