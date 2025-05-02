Экс-полузащитник Барселоны: Ямаль в этом возрасте лучше Месси

Рональд де Бур сравнил Ламина Ямаля с Лионелем Месси.

"Уэсли Снейдер получил сообщение от Хэнка тен Кате, бывшего помощника Франка Райкарда. Месси дебютировал под руководством Райкарда и тен Кате отметил, что Ямаль в этом возрасте лучше Месси. Месси по-настоящему заиграл, когда ему был 21 год, так что на данный момент Ламин достиг большего и играл больше.

Единственное отличие состоит в стабильности. Месси играл на невероятном уровне 10-13 лет. Способен ли Ламин на это? Способен ли он оставаться голодным? Способен ли он не витать в облаках?"