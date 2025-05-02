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Вальядолид – Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания

Вальядолид - Барселона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 03.05.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Вальядолид – Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Барселона" в матче 34-го тура Ла Лиги приедет в гости к главному аутсайдеру - "Вальядолиду". Каталонцы опережают "Реал" на 4 очка и должны побеждать. "Вальядолид" проиграл 5 последних матчей и уже оформил вылет в Сегунду.

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Поединок тридцать четвертого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Вальядолид" – "Барселона" состоится в субботу, 3 мая 2025 года, в 22:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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