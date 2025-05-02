Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вальядолид – Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Вальядолид - Барселона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 03.05.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" в матче 34-го тура Ла Лиги приедет в гости к главному аутсайдеру - "Вальядолиду". Каталонцы опережают "Реал" на 4 очка и должны побеждать. "Вальядолид" проиграл 5 последних матчей и уже оформил вылет в Сегунду.
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Поединок тридцать четвертого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Вальядолид" – "Барселона" состоится в субботу, 3 мая 2025 года, в 22:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
Популярное сейчас
- Известно три клуба, которые могут подписать Андрея Лунина уже этим летом
- Не Забарный и не Довбик. Известный тренер определил лучшего украинского легионера
- Английские команды зажигают в еврокубках, а Егор Ярмолюк — в АПЛ. Главные новости за 1 мая
- Реал Мадрид определил идеального кандидата на замену Модричу
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире
- Бывшая девушка звезды Ливерпуля может отсудить крупную сумму из-за измены с её подругой