Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно, продлит ли Флик контракт с Барселоной или нет
Предложение на столе
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик получил предложение о продлении контракта с клубом.
Как сообщает журналист Николо Скира, руководство "сине-гранатовых" договорилось со своим наставником об условиях нового личного контракта, который теперь будет действовать до конца июня 2027 года. Каталонский гранд хочет удержать на еще один сезон одного из ведущих тренеров Европы, который имеет богатый опыт, а также ведет команду к новым победам.
Действующий контракт 60-летнего специалиста с "Барселоной" рассчитан до конца июня 2026 года.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что в этом сезоне "Барселона" под руководством Ханси Флика ведет борьбу за требл: каталонский гранд лидирует в чемпионате Испании, дошел до полуфинала Лиги чемпионов и уже выиграл Кубок Испании.
Популярное сейчас
- Английские команды зажигают в еврокубках, а Егор Ярмолюк — в АПЛ. Главные новости за 1 мая
- Обошел Мудрика. Ярмолюк вышел на 7 место среди украинцев по количеству матчей в АПЛ
- Полуфинал ЛЕ. Атлетик - Манчестер Юнайтед 0:3. Видео голов и обзор матча
- Известны сроки дисквалификаций лидеров Реала после матча с Барселоной
- Как дочь Салаха повлияла на его решение остаться в Ливерпуле
- Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ