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Стало известно, продлит ли Флик контракт с Барселоной или нет

Испания

Предложение на столе

Стало известно, продлит ли Флик контракт с Барселоной или нет

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик получил предложение о продлении контракта с клубом.

Как сообщает журналист Николо Скира, руководство "сине-гранатовых" договорилось со своим наставником об условиях нового личного контракта, который теперь будет действовать до конца июня 2027 года. Каталонский гранд хочет удержать на еще один сезон одного из ведущих тренеров Европы, который имеет богатый опыт, а также ведет команду к новым победам.

Действующий контракт 60-летнего специалиста с "Барселоной" рассчитан до конца июня 2026 года.

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Напомним, что в этом сезоне "Барселона" под руководством Ханси Флика ведет борьбу за требл: каталонский гранд лидирует в чемпионате Испании, дошел до полуфинала Лиги чемпионов и уже выиграл Кубок Испании.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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