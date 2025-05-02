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"Мне очень обидно". Травмированный защитник Барселоны обратился к фанатам
Он пропустит важные матчи
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ключевой защитник "Барселоны" Жюль Кунде обратился к фанатам после того, как он получил тяжелую травму в первой полуфинальной игре Лиги чемпионов против "Интера" (3:3).
"Очень обидно, что я получил травму на этой стадии сезона, когда все решается... Я полностью уверен, что наша команда сделает свое дело, независимо от того, кто будет играть на футбольном поле. Хочу поблагодарить всех вас за поддержку, ведь она для меня очень много значит", — написал француз у себя в Instagram.
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Добавим, что в этом сезоне 26-летний Жюль Кунде провел 53 матча за "Барселону" во всех турнирах, в которых ему удалось отличиться 4 голами и 8 ассистами. Его стоимость оценивается в 60 миллионов евро на сайте Transfermarkt.
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