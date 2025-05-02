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Атлетико заинтересован в трансфере защитника Монако
Готовы отпустить его
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает L'Équipe, 24-летний защитник "Монако" Вилфрид Синго будет доступен для трансфера этим летом. Французское издание также назвало одного из потенциальных покупателей – мадридский "Атлетико".
Синго присоединился к "Монако" летом 2023 года из "Торино" за 9 миллионов евро и сразу закрепился в основном составе, выступая как на позиции центрального, так и правого защитника. Впрочем, клуб готов отпустить игрока после завершения текущей кампании.
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Это решение связано с изменениями в линии обороны "Монако" – Эрик Дайер присоединится к клубу после завершения контракта с "Баварией" и станет важным элементом защитного звена.
Добавим, что в этом сезоне на счету Синго 3 гола и 3 ассиста в 32-х матчах за "Монако" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
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