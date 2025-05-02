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Барселона презентовала новую коллаборацию с известным рэпером

Испания

Его логотип будет размещен на футболках игроков во время Эль-Класико

Барселона презентовала новую коллаборацию с известным рэпером

FC Barcelona

Новина українською

"Барселона" обновила свою домашнюю форму перед Эль-Класико, представив таким образом новую коллаборацию с очень популярным американским рэпером в рамках сотрудничества клуба и стримингового аудиосервиса Spotify.

Каталонский гранд и Трэвис Скотт объявили о сотрудничестве, и логотип с надписью "Cactus Jack" будет красоваться на сине-гранатовых футболках во время матча с мадридским "Реалом" в рамках 35-го тура чемпионата Испании.

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Напомним, что матч "Барселона" - "Реал" состоится 11-го мая. Игра начнется в 17:15 по киевскому времени.

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Источник:
FC Barcelona
Опубликовал: Андрей Журба
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