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Барселона презентовала новую коллаборацию с известным рэпером
Его логотип будет размещен на футболках игроков во время Эль-Класико
FC Barcelona
"Барселона" обновила свою домашнюю форму перед Эль-Класико, представив таким образом новую коллаборацию с очень популярным американским рэпером в рамках сотрудничества клуба и стримингового аудиосервиса Spotify.
Каталонский гранд и Трэвис Скотт объявили о сотрудничестве, и логотип с надписью "Cactus Jack" будет красоваться на сине-гранатовых футболках во время матча с мадридским "Реалом" в рамках 35-го тура чемпионата Испании.
Blaugrana drip ????@spotify @trvisXX ???? pic.twitter.com/xaCzfFSGkt— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 2, 2025
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Напомним, что матч "Барселона" - "Реал" состоится 11-го мая. Игра начнется в 17:15 по киевскому времени.
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