Барселона планирует продлить контракт со своим защитником

Контракт Эрика Гарсии с "блаугранас" действует до лета 2026 года. Однако спортивный директор Деку стремится, чтобы в следующем сезоне в команде не оставалось игроков, чей контракт близится к завершению. В связи с этим "Барселона" должна принять решение: либо продать Гарсию, либо предложить ему новое соглашение.

Как сообщает издание Diario Sport, клуб остановился на втором варианте – Гарсии будет предложен новый контракт. Несмотря на интерес со стороны других клубов, футболист продолжает отдавать предпочтение "Барселоне".

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Сейчас Гарсия оказался перед сложным выбором. Его роль в "Барселоне" возросла, он получает игровую практику почти в каждом матче. Однако это во многом обусловлено травмами. При готовности всех игроков Гарсия вряд ли будет основным. В других клубах он, вероятно, мог бы стабильно играть в стартовом составе каждую неделю.

Добавим, что в этом сезоне на счету Гарсии 3 гола и 2 ассиста в 39 матчах за "Барселону" во всех турнирах.