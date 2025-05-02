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Флик определился с вратарем на матч против Вальядолида
Известно, вернется ли на поле капитан команды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик определился с вратарем на матч против "Вальядолида".
"Да, Марк-Андре тер Штеген вернется на поле. Он будет играть завтра", — гордо заявил Ханси Флик во время своей пресс-конференции. "Он вернулся на хороший уровень, который он демонстрировал на тренировках команды".
????️ HANSI FLICK: “Marc [ter Stegen] will be back tomorrow.” #ValladolidBarça pic.twitter.com/5H0Gwgc511— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 2, 2025
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Таким образом 33-летний немецкий голкипер выйдет в стартовом составе на матч впервые с сентября прошлого года, когда он получил травму колена во время игры с "Вильярреалом" (1:5) в рамках 6-го тура чемпионата Испании.
Матч между "Вальядолидом" и "Барселоной" состоится в субботу, 3-го мая. Поединок начнется в 22:00 по Киеву
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