  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Флик определился с вратарем на матч против Вальядолида

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Флик определился с вратарем на матч против Вальядолида

Испания

Известно, вернется ли на поле капитан команды

Флик определился с вратарем на матч против Вальядолида

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик определился с вратарем на матч против "Вальядолида".

"Да, Марк-Андре тер Штеген вернется на поле. Он будет играть завтра", — гордо заявил Ханси Флик во время своей пресс-конференции. "Он вернулся на хороший уровень, который он демонстрировал на тренировках команды".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Таким образом 33-летний немецкий голкипер выйдет в стартовом составе на матч впервые с сентября прошлого года, когда он получил травму колена во время игры с "Вильярреалом" (1:5) в рамках 6-го тура чемпионата Испании.

Матч между "Вальядолидом" и "Барселоной" состоится в субботу, 3-го мая. Поединок начнется в 22:00 по Киеву

По теме
yellow-arrow
Барселона планирует продлить контракт со своим защитником
yellow-arrow
Вальядолид – Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
yellow-arrow
Барселона презентовала новую коллаборацию с известным рэпером
Барселона Марк-Андре тер Штеген Ханси Флик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
FC Barcelona
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости