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Бразилия ожидает решения Анчелотти и Реала по его переходу - Романо

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Бразилия ожидает решения Анчелотти и Реала по его переходу - Романо

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бразильская конфедерация футбола (CBF) пока ожидает окончательного решения вопроса об уходе Карло Анчелотти из мадридского "Реала". Об этом пишет Фабрицио Романо.

Несмотря на предварительную договоренность между CBF и итальянским тренером, его переход в сборную Бразилии зависит от договоренностей между Анчелотти и его нынешним клубом.

По информации источника, отношения между Карло и "Реалом" остаются прекрасными, однако ожидается, что стороны все же разойдутся после завершения текущего сезона.

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Бразильская федерация готова подождать еще некоторое время, прежде чем принимать решение об отмене соглашения с Анчелотти и начинать переговоры с другими кандидатами на пост главного тренера национальной сборной. Среди потенциальных альтернатив рассматривается кандидатура португальского специалиста Жорже Жезуша.

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Бразилия Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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