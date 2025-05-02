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Опорник Барселоны вернулся к тренировкам с командой после травмы
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Опорный полузащитник "Барселоны" Марк Касадо вернулся к тренировкам в составе первой команды.
21-летний футболист получил частичный разрыв боковой связки правого колена в матче против мадридского "Атлетико".
Добавим, что Касадо в текущем сезоне сыграл 36 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 6 ассистов.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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