  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Опорник Барселоны вернулся к тренировкам с командой после травмы

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Опорник Барселоны вернулся к тренировкам с командой после травмы

Испания

Хорошие новости

Опорник Барселоны вернулся к тренировкам с командой после травмы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Опорный полузащитник "Барселоны" Марк Касадо вернулся к тренировкам в составе первой команды.

21-летний футболист получил частичный разрыв боковой связки правого колена в матче против мадридского "Атлетико".

Добавим, что Касадо в текущем сезоне сыграл 36 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 6 ассистов.

Читайте такжеБарселона планирует продлить контракт со своим защитником
По теме
yellow-arrow
Альварес высказался о своем дебютном сезоне в Атлетико
yellow-arrow
"Нам нужно будет начать серьезную подготовку". Форвард Атлетико высказался о Клубном чемпионате мира-2025
yellow-arrow
Бразилия ожидает решения Анчелотти и Реала по его переходу - Романо
Барселона Марк Касадо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости