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"Нам нужно будет начать серьезную подготовку". Форвард Атлетико высказался о Клубном чемпионате мира-2025

Испания

Альварес поделился своими мыслями

"Нам нужно будет начать серьезную подготовку". Форвард Атлетико высказался о Клубном чемпионате мира-2025

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Атлетико Мадрид" Хулиан Альварес высказался о Клубном чемпионате мира 2025 года.

"После завершения Ла Лиги нам нужно будет начать серьезную подготовку, чтобы быть в лучшей форме к Клубному чемпионату мира", - заявил Альварес. "Это важный турнир, поэтому мы собираемся хорошо подготовиться, чтобы провести отличную кампанию".

Напомним, что Клубный чемпионат мира-2025 пройдет этим летом в США с 15 июня по 13 июля.

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Атлетико (Мадрид) Хулиан Альварес
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Источник:
Atletico Universe
Опубликовал: Екатерина Власова
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