"Нам нужно будет начать серьезную подготовку". Форвард Атлетико высказался о Клубном чемпионате мира-2025

Нападающий "Атлетико Мадрид" Хулиан Альварес высказался о Клубном чемпионате мира 2025 года.

"После завершения Ла Лиги нам нужно будет начать серьезную подготовку, чтобы быть в лучшей форме к Клубному чемпионату мира", - заявил Альварес. "Это важный турнир, поэтому мы собираемся хорошо подготовиться, чтобы провести отличную кампанию".

Напомним, что Клубный чемпионат мира-2025 пройдет этим летом в США с 15 июня по 13 июля.