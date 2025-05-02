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"Нам нужно будет начать серьезную подготовку". Форвард Атлетико высказался о Клубном чемпионате мира-2025
Альварес поделился своими мыслями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Атлетико Мадрид" Хулиан Альварес высказался о Клубном чемпионате мира 2025 года.
"После завершения Ла Лиги нам нужно будет начать серьезную подготовку, чтобы быть в лучшей форме к Клубному чемпионату мира", - заявил Альварес. "Это важный турнир, поэтому мы собираемся хорошо подготовиться, чтобы провести отличную кампанию".
Напомним, что Клубный чемпионат мира-2025 пройдет этим летом в США с 15 июня по 13 июля.
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Источник:Atletico Universe
Опубликовал: Екатерина Власова
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