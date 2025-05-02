Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Альварес высказался о своем дебютном сезоне в Атлетико
Я многому научился, я очень вырос (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Аргентинский нападающий Хулиан Альварес поделился своими впечатлениями от первого сезона в мадридском "Атлетико".
"Мой первый сезон в "Атлете"? Я многому научился, я очень вырос. Я имел большую поддержку от тренерского штаба, моих одноклубников и людей в клубе. Это были семь или восемь месяцев, наполненные хорошими событиями", - заявил Альварес.
25-летний форвард перешел в "Атлетико" летом прошлого года из "Манчестер Сити" за 75 млн евро. Альварес в текущем сезоне сыграл 50 матчей, в которых забил 27 голов и отдал 5 ассистов.
Популярное сейчас
- В Динамо появился иностранный новичок: футболист тренируется с командой
- СБУ в Монако задержала экс-владельца запорожского Металлурга Богуслаева
- Известно три клуба, которые могут подписать Андрея Лунина уже этим летом
- Реал Мадрид определил идеального кандидата на замену Модричу
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире
- Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ