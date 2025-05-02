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Альварес высказался о своем дебютном сезоне в Атлетико

Испания

Я многому научился, я очень вырос (с)

Альварес высказался о своем дебютном сезоне в Атлетико

Getty Images/Global Images Ukraine

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Аргентинский нападающий Хулиан Альварес поделился своими впечатлениями от первого сезона в мадридском "Атлетико".

"Мой первый сезон в "Атлете"? Я многому научился, я очень вырос. Я имел большую поддержку от тренерского штаба, моих одноклубников и людей в клубе. Это были семь или восемь месяцев, наполненные хорошими событиями", - заявил Альварес.

25-летний форвард перешел в "Атлетико" летом прошлого года из "Манчестер Сити" за 75 млн евро. Альварес в текущем сезоне сыграл 50 матчей, в которых забил 27 голов и отдал 5 ассистов.

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Атлетико (Мадрид) Хулиан Альварес
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Источник:
Atletico Universe
Опубликовал: Екатерина Власова
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