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Вальядолид – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания
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На фоне тяжелого матча в Лиге Чемпионов

Вальядолид – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Подопечные Ханси Флика хотят продолжить свою победную серию в чемпионате. Ламин Ямаль и компания поедут в Вальядолид за победой, чтобы в очередной раз подтвердить статус фаворита не только отдельной встречи, но и всего чемпионата. Поднять себе настроение и чувствовать себя увереннее перед ответным матчем в Лиге Чемпионе - цель "сине-гранатовых".

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в субботу, 3 мая.

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Примера. 34-й тур.

3 мая. 22:00. Вальядолид. "Хосе Сорилья"

Главный судья: Алехандро Руис (Испания)

Трансляция: Megogo Football 1

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Трансляция матчу Вальядолид - Барселона
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Денис Снигур
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