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Вальядолид – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
На фоне тяжелого матча в Лиге Чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine
Подопечные Ханси Флика хотят продолжить свою победную серию в чемпионате. Ламин Ямаль и компания поедут в Вальядолид за победой, чтобы в очередной раз подтвердить статус фаворита не только отдельной встречи, но и всего чемпионата. Поднять себе настроение и чувствовать себя увереннее перед ответным матчем в Лиге Чемпионе - цель "сине-гранатовых".
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в субботу, 3 мая.
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Примера. 34-й тур.
3 мая. 22:00. Вальядолид. "Хосе Сорилья"
Главный судья: Алехандро Руис (Испания)
Трансляция: Megogo Football 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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