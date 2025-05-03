Вальядолид – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Подопечные Ханси Флика хотят продолжить свою победную серию в чемпионате. Ламин Ямаль и компания поедут в Вальядолид за победой, чтобы в очередной раз подтвердить статус фаворита не только отдельной встречи, но и всего чемпионата. Поднять себе настроение и чувствовать себя увереннее перед ответным матчем в Лиге Чемпионе - цель "сине-гранатовых".

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в субботу, 3 мая.

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Примера. 34-й тур.

3 мая. 22:00. Вальядолид. "Хосе Сорилья"

Главный судья: Алехандро Руис (Испания)

Трансляция: Megogo Football 1

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