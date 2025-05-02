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Реал - Сельта. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Реал - Сельта: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 04.05.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mateo Villalba
Мадридский "Реал" продолжает в роли отстающего бороться за титул чемпиона Испании. Уменьшить и без того низкие шансы "королевского" клуба попытается находящаяся в зоне еврокубков "Сельта".
Поединок 34-го тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Реал" – "Сельта" состоится в воскресенье, 4 мая 2025 года, в 15:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.
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