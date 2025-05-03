Продолжается эпидемия травм. Полузащитник Барселоны отстранён от тренировок из-за дискомфорта

Полузащитник "Барселоны" отстранён от тренировок из-за дискомфорта.

Испанский клуб сообщил, что Пабло Торре обнаружена проблема с коленом.

"Игрок первой команды Пабло Торре испытывает дискомфорт в левом колене. Решение о возвращении в команду будет принято на основе их прогресса", - сообщил клуб.

На матч против "Вальядолида" футболист не попал в заявку.

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В этом сезоне Пабло Торре сыграл в 14-ти матчах "Барселоны", в которых отметился 4-мя голами и тремя голевыми передачами.