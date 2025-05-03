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Продолжается эпидемия травм. Полузащитник Барселоны отстранён от тренировок из-за дискомфорта
Это уже не смешно…
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Барселоны" отстранён от тренировок из-за дискомфорта.
Испанский клуб сообщил, что Пабло Торре обнаружена проблема с коленом.
"Игрок первой команды Пабло Торре испытывает дискомфорт в левом колене. Решение о возвращении в команду будет принято на основе их прогресса", - сообщил клуб.
На матч против "Вальядолида" футболист не попал в заявку.
???? ????????????????????????????????????????????????#ValladolidBarça pic.twitter.com/vpWTPbPuGC— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 3, 2025
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В этом сезоне Пабло Торре сыграл в 14-ти матчах "Барселоны", в которых отметился 4-мя голами и тремя голевыми передачами.
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