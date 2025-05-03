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Важный игрок не поможет Лас-Пальмасу в ближайшей игре

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У португальца проблемы со здоровьем

Важный игрок не поможет Лас-Пальмасу в ближайшей игре

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Фабио Силва выбыл из состава "Лас-Пальмаса" перед важным домашним матчем.

"Лас-Пальмас" сталкивается с самой сложной задачей на сегодняшний день. В матче за выживание "желтые" встретятся с "Валенсией", но Диего Мартинес будет вынужден обойтись без Фабио Силвы. Португальский нападающий не был включен в состав команды из-за физических проблем. Хотя Силва упорно работал, чтобы вернуться к игре, дискомфорт в задней части правого бедра не исчезает.

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Это серьезная потеря, которая ослабляет атаку команды с Канарских островов. В этом сезоне в Ла Лиге Фабио Силва провёл 24 матча, забил 10 мячей и отдал 3 голевых передачи.

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Валенсия (Испания) Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) Фабио Силва
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Источник:
Marca
Опубликовал: Денис Снигур
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