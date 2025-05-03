Важный игрок не поможет Лас-Пальмасу в ближайшей игре

Фабио Силва выбыл из состава "Лас-Пальмаса" перед важным домашним матчем.

"Лас-Пальмас" сталкивается с самой сложной задачей на сегодняшний день. В матче за выживание "желтые" встретятся с "Валенсией", но Диего Мартинес будет вынужден обойтись без Фабио Силвы. Португальский нападающий не был включен в состав команды из-за физических проблем. Хотя Силва упорно работал, чтобы вернуться к игре, дискомфорт в задней части правого бедра не исчезает.

Это серьезная потеря, которая ослабляет атаку команды с Канарских островов. В этом сезоне в Ла Лиге Фабио Силва провёл 24 матча, забил 10 мячей и отдал 3 голевых передачи.