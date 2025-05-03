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Кордова продлевает контракт со своим голкипером

Испания
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Оставили лидера

Кордова продлевает контракт со своим голкипером

Новина українською

"Кордова" объявила в эту субботу о продлении контракта с вратарем Карлосом Марином, который останется в клубе до 30 июня 2028 года.

Он присоединился к команде в 2021 году, приняв участие в двух последовательных повышениях.

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В этом сезоне во Втором дивизионе Марин сыграл 36 матчей, провел на поле 3200 минут и девять раз оставил свои ворота "сухими", став одним из лидеров команды, а также её капитаном.

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контракт Кордоба (Испания)
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Источник:
Cordoba CF
Опубликовал: Денис Снигур
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