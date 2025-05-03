Кордова продовжує контракт зі своїм голкіпером

"Кордова" объявила в эту субботу о продлении контракта с вратарем Карлосом Марином, который останется в клубе до 30 июня 2028 года.

Он присоединился к команде в 2021 году, приняв участие в двух последовательных повышениях.

В этом сезоне во Втором дивизионе Марин сыграл 36 матчей, провел на поле 3200 минут и девять раз оставил свои ворота "сухими", став одним из лидеров команды, а также её капитаном.