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Кордова продовжує контракт зі своїм голкіпером
Оставили лидера
"Кордова" объявила в эту субботу о продлении контракта с вратарем Карлосом Марином, который останется в клубе до 30 июня 2028 года.
Он присоединился к команде в 2021 году, приняв участие в двух последовательных повышениях.
ℹ️ COMUNICADO OFICIAL || Carlos Marín ©️ renueva una temporada más con el #CórdobaCF 2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣— Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) May 3, 2025
➡️ https://t.co/vnglGZOLKm#historiaCCF #VolveremosCCF ⚽???? #CarlosMarin2028 pic.twitter.com/LkBY7xKIHU
В этом сезоне во Втором дивизионе Марин сыграл 36 матчей, провел на поле 3200 минут и девять раз оставил свои ворота "сухими", став одним из лидеров команды, а также её капитаном.
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