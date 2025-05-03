Примера. Алавес – Атлетико 0:0. Закономерные нули при минимуме моментов

"Атлетико" потерял весной много очков и фактически выбыл из чемпионской гонки. На матч против "Алавеса", борющегося за выживание, мадридцы выходили в статусе фаворитов.

Первый тайм разочаровал, ведь команды не били не только в створ, но даже в сторону ворот. В конце тайма арбитр показал красную карточку Альваресу, но после просмотра ВАР сменил ее на желтую.

Во втором тайме команды порадовали зрителей несколькими опасными моментами. У хозяев дважды мог забивать Кике Гарсия, но на высоте был Ян Облак. У гостей лучшие моменты имели Альварес и Лэнгле, но Сивера тоже сегодня не пропускал.

"Атлетико" набрал 67 очков и сократил отставание от "Реала" до 5-х очков, "Алавес" с 35-ю баллами находится на 16-й позиции и опережает зону вылета уже на 3 очка.

34-й тур Примеры

Алавес – Атлетико 0:0

Алавес: Сивера – Теналья, Моуриньо, Гарсес, Санчес – Гевара (Жордан, 72), Бланко, Аленья (Конечни, 90) – Гуриди (Бенавидес, 72), Кике Гарсия, Висенте.

Атлетико: Облак – Галан, Лангле, Ле Норман, Льоренте – Галлагер (Молина, 73), Де Пауль (Коке, 67), Барриос (Корреа, 72), Симеоне (Лино, 60) – Альварес, Гризманн (Серлот, 59).

Предупреждения: Гевара, 28, Моуриньо, 56, Бланко, 63 – Альварес, 42.