Примера. Вильярреал – Осасуна 4:2. Голевая феерия претендентов на еврокубки

Встреча претендентов на еврокубки подарила настоящую голевую феерию. В первом тайме доминировал "Вильярреал", забивший 3 гола без ответа.

Во втором тайме игра была более ровная, "Осасуна" сумела отличиться дважды, на что хозяева ответили еще одним забитым мячом.

"Вильярреал" благодаря победе закрепился на 5-й позиции и опережает "Бетис", у которого еще матч в запасе, на 4 очка. Осасуна осталась на 10-й позиции, но плотность в турнирной таблице очень велика и все будет решаться в последних турах.

34-й тур Примеры.

Вильярреал - Осасуна 4:2

Голы: Перес, 2, 39, Барри, 33, Пепе, 71 – Р. Гарсия, 66, Орос, 80 (пен).

Вильярреал: Жуниор - Фемения (Наварро, 46), Кошта, Фойт (Камбвала, 76), Кардона - Гуе (Бьюкенен, 70), Парехо (Суарес, 83), Комесанья - Перес, Барри (Баэна, 70), Пепе.

Осасуна: Эррера - Аресо (Барха, 89), Бойомо, У. Гарсия (Муньос, 60) (Пенья, 76), Эррандо, Бретонес - Гомес (Сарагоса, 46), Торро, Орос - Р. Гарсия (Пенья, 76), Будимир (Рауль, 76).

Предупреждения: Наварро, 61, Комесанья, 83, Бьюкенен, 89, Пепе, 90 – Орос, 88.