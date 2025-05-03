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Примера. Вильярреал – Осасуна 4:2. Голевая феерия претендентов на еврокубки
"Вильярреал" подтверждает амбиции на Лигу чемпионов в перестрелке с "Осасуной"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Встреча претендентов на еврокубки подарила настоящую голевую феерию. В первом тайме доминировал "Вильярреал", забивший 3 гола без ответа.
Во втором тайме игра была более ровная, "Осасуна" сумела отличиться дважды, на что хозяева ответили еще одним забитым мячом.
"Вильярреал" благодаря победе закрепился на 5-й позиции и опережает "Бетис", у которого еще матч в запасе, на 4 очка. Осасуна осталась на 10-й позиции, но плотность в турнирной таблице очень велика и все будет решаться в последних турах.
34-й тур Примеры.
Вильярреал - Осасуна 4:2
Голы: Перес, 2, 39, Барри, 33, Пепе, 71 – Р. Гарсия, 66, Орос, 80 (пен).
Вильярреал: Жуниор - Фемения (Наварро, 46), Кошта, Фойт (Камбвала, 76), Кардона - Гуе (Бьюкенен, 70), Парехо (Суарес, 83), Комесанья - Перес, Барри (Баэна, 70), Пепе.
Осасуна: Эррера - Аресо (Барха, 89), Бойомо, У. Гарсия (Муньос, 60) (Пенья, 76), Эррандо, Бретонес - Гомес (Сарагоса, 46), Торро, Орос - Р. Гарсия (Пенья, 76), Будимир (Рауль, 76).
Предупреждения: Наварро, 61, Комесанья, 83, Бьюкенен, 89, Пепе, 90 – Орос, 88.
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