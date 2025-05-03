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Вернулся. Капитан Барселоны сыграл первый матч с сентября

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Вернулся. Капитан Барселоны сыграл первый матч с сентября

Getty Images/Global Images Ukraine

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Капитан "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген вышел в стартовом составе команды в матче 34-го тура Ла Лиги против "Вальядолида".

Это первая игра для немецкого голкипера, начиная с сентября. Напомним, все это время футболист восстанавливался от травмы.

В текущем сезоне тер Штеген имеет в активе 8 матчей. К примеру, в прошлом сезоне на его счету был 41 поединок.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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