Вернулся. Капитан Барселоны сыграл первый матч с сентября

Капитан "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген вышел в стартовом составе команды в матче 34-го тура Ла Лиги против "Вальядолида".

Это первая игра для немецкого голкипера, начиная с сентября. Напомним, все это время футболист восстанавливался от травмы.

В текущем сезоне тер Штеген имеет в активе 8 матчей. К примеру, в прошлом сезоне на его счету был 41 поединок.