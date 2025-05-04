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Экс-тренер Барселоны близок к возобновлению тренерской карьеры
Вариант есть с Ближнего Востока
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Хави Эрнандес, свободный с момента ухода из "Барселоны" год назад, может получить возможность вернуться к тренерству в ближайшее время.
В последние месяцы его имя связывали с такими клубами, как "Милан", "Манчестер Юнайтед" (до прихода Аморима) и "Интер Майами". Но теперь набирает обороты новая информация о его будущем.
В эту субботу Sky Sports Germany сообщил о серьезном интересе со стороны "Аль-Хилаля" после того, как саудовский клуб уволил тренера Жорже Жезуса.
Саудовская команда стремится назначить на этот пост известного тренера, и Хави отвечает многим требованиям. Бывший игрок испанской сборной оставил отличную память в Персидском заливе, продемонстрировав свои тренерские способности во главе команды "Аль-Садд" в Катаре в период с 2019 по 2021 год.
Там он был признан лучшим тренером чемпионата 2021 года после выигрыша дубля — Кубка и Лиги.
На данный момент клуб занимает второе место в Саудовской Про-лиге, отставая от лидера - "Аль-Иттихада" - на шесть очков.
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