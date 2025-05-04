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Реал – Сельта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

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Отчаянные попытки Анчелотти догнать Барселону

Реал – Сельта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

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У мадридского клуба все меньше и меньше надежд на то, что им удастся обойти "Барселону" в борьбе за титул, особенно после очередной победы каталонцев во вчерашней игре. Тем не менее, "сливочные" собираются биться до конца. Важно обыграть "Сельту", чтобы сохранять давление на своего соперника на вершине.

Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по киевскому времени в воскресенье, 4 мая.

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Примера. 34-й тур.

4 мая. 15:00. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Испания)

Трансляция: Megogo Football 1

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Трансляция матчв "Реал" — "Сельта"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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