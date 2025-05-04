Реал – Сельта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

У мадридского клуба все меньше и меньше надежд на то, что им удастся обойти "Барселону" в борьбе за титул, особенно после очередной победы каталонцев во вчерашней игре. Тем не менее, "сливочные" собираются биться до конца. Важно обыграть "Сельту", чтобы сохранять давление на своего соперника на вершине.

Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по киевскому времени в воскресенье, 4 мая.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

1.43 5.40 6.40 Узнать больше

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Примера. 34-й тур.

4 мая. 15:00. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Испания)

Трансляция: Megogo Football 1

Трансляция матча В эфире Трансляция матчв "Реал" — "Сельта" Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.