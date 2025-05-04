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Ключевой вингер Реала пропустит матч с Сельтой
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Getty Images/Global Images Ukraine
Ключевой вингер "Реала" пропустит матч с "Сельтой".
Родриго не попал в заявку "королевского клуба" на матч Ла Лиги. По информации испанских СМИ, футболист был замечен на тренировке, но у него обнаружена лихорадка.
Предполагается, что его заменой станет Браим Диас.
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В этом сезоне Родриго сыграл 30 матчей в Ла Лиге, в которых отметился 6-ю голами и шестью голевыми передачами.
До матча "Реал" занимает второе место с 72-мя баллами, "Сельта" - седьмая с 46-ю баллами.
Поединок начнётся в 15:00 по киевскому времени.
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