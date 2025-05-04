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Анчелотти о матче против Сельты: Будем бороться за лигу до последней секунды последнего матча

Испания

Оптимистично

Анчелотти о матче против Сельты: Будем бороться за лигу до последней секунды последнего матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал об ожиданиях матча против "Сельты".

На пресс-конференции перед поединком, наставник "королевского клуба" заявил, что команда будет бороться за лигу до конца.

"Мы думаем о настоящем и предстоящих матчах. Мы можем бороться за лигу , и мы будем делать это до последней секунды последнего матча, несмотря ни на что. Мы сосредоточены на этом и не думаем ни о чем другом.

Несмотря на травмы Рюдигера, Менди и Алабы, полученные на прошлой неделе, мы убеждены, что сможем собрать хорошую команду и выиграть завтрашний матч", - заявил тренер.

Итальянский специалист назвал цель сезона.

"Цель — хорошо подготовиться к завтрашней игре и выиграть ее. А затем подготовиться к следующей, что очень важно. Это дает нам возможность бороться еще упорнее в этом соревновании", - сказал Анчелотти.

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Поединок между "Реалом" и "Сельтой" состоится 4 мая в 15:00 по киевскому времени.

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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Владислав Прийменко
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