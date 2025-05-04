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Попал ли Лунин в основу? Реал объявил стартовый состав на матч матч с Сельтой

Испания
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"Сливочные" против "небесных"

Попал ли Лунин в основу? Реал объявил стартовый состав на матч матч с Сельтой

фото з відкритих джерел

Новина українською

"Реал" и "Сельта" встречаются в 34 туре Ла Лиги.

Карло Анчелотти выбрал следующий стартовый состав. Андрей Лунин остался на скамейке для запасных.

В этом сезоне украинский вратарь Андрей Лунин сыграл в Ла Лиге всего 5 матчей, пропустив 7 мячей, а в 2 играх оставил свои ворота "нетронутыми".

Перед матчем "Реал" занимает второе место с 72 баллами, "Сельта" - седьмое с 46.

Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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Реал (Мадрид) Сельта (Виго) Ла Лига Андрей Лунин
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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Денис Снигур
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