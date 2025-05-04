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Попал ли Лунин в основу? Реал объявил стартовый состав на матч матч с Сельтой
"Сливочные" против "небесных"
фото з відкритих джерел
"Реал" и "Сельта" встречаются в 34 туре Ла Лиги.
Карло Анчелотти выбрал следующий стартовый состав. Андрей Лунин остался на скамейке для запасных.
????✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 4, 2025
???? @RCCelta
???? @UnicajaBanco pic.twitter.com/HzBPmQR1Cd
В этом сезоне украинский вратарь Андрей Лунин сыграл в Ла Лиге всего 5 матчей, пропустив 7 мячей, а в 2 играх оставил свои ворота "нетронутыми".
Перед матчем "Реал" занимает второе место с 72 баллами, "Сельта" - седьмое с 46.
Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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