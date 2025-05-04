Попал ли Лунин в основу? Реал объявил стартовый состав на матч матч с Сельтой

"Реал" и "Сельта" встречаются в 34 туре Ла Лиги.

Карло Анчелотти выбрал следующий стартовый состав. Андрей Лунин остался на скамейке для запасных.

В этом сезоне украинский вратарь Андрей Лунин сыграл в Ла Лиге всего 5 матчей, пропустив 7 мячей, а в 2 играх оставил свои ворота "нетронутыми".

Перед матчем "Реал" занимает второе место с 72 баллами, "Сельта" - седьмое с 46.

Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.