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Примера. Реал - Сельта 3:2. Будничный разгром перерос в непредсказуемую драму

Испания
Обновлено

Еще дальше "сливочные" "Барселону" в чемпионской гонке не отпускают

Примера. Реал - Сельта 3:2. Будничный разгром перерос в непредсказуемую драму

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Примера. 34-й тур.

4 мая. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

Арбитр: Хиль Мансано

"Реал" - "Сельта" 3:2

Голы: Гюлер 33, Мбаппе 39, 49 - Х. Родригес 69, Сведберг 76

"Реал": Куртуа - Л. Васкес, Асенсио (Х. Рамон 67), Чуамени, Ф. Гарсия - Вальверде, Себальос (Модрич 74), Беллингем - Гюлер (Б. Диас 83), Мбаппе, Винисиус

"Сельта": Гуайта — Х. Родригес, Лаго, Алонсо — Каррейра (Альварес 54), Бельтран (Мориба 54), Сотело (Аспас 75), Мингеса — Лопес, Иглесиас (Сведберг 65), А. Гонсалес (Дуран 65)

Предупреждения: Беллингем 45, Х. Рамон 90+5 - Лаго 62

Решая диллему с заменой травмировавшемуся в преддверии поединка Родриго, Анчелотти отдал предпочтение отлично себя проявившем в Класико Гюлеру. Изменения схемы при этом не произошло - 20-летний турок хоть и иногда смещался в центр, но преимущественно действовал справа.

Несмотря на быстрый перехват инициативы со стороны "Реала" в плане владения мячом, выходить вперед уже к шестой минуты дважды могла выходить "Сельта". Сперва всеми забытый Алонсо при подаче углового с нескольких метров пробил головой над перекладиной, а уже по итогам следующего розыгрыша корнера в игру после удара опытного защитника вступать пришлось Куртуа. Хозяева поля, в свою очередь, тут же ответили аналогичным первому моменту Алонсо - так же простил соперника Чуамени.

Далее "Реал" долго пытался вскрыть оборону галисийцев, но явно не хватало скорости в принятии решений и обостряющего паса. Впрочем, эта проблема сопутствует "сливочным" весь сезон.

Cвои голы до конца тайма "Реал" забил благодаря шикарным ударам с непростых позиций. На 33-й минуте забитым мячем оправдал доверие тренера Гюлер, а под занавес первой половины встречи отличился Мбаппе вследствие успешно организованной контратаки после сейва Куртуа.

Примера. Реал - Сельта 3:2. Будничный разгром перерос в непредсказуемую драму - изображение 1

Вскоре после появления команд на поле после перерыва эта парочка голеадоров довела счет до крупного. Гюлер почти что с центра поля запустил убегавшего Мбаппе, и Килиан точно пробил в дальний угол.

Примера. Реал - Сельта 3:2. Будничный разгром перерос в непредсказуемую драму - изображение 2

Терять "Сельте" уже было ничего, игра начала раскрываться все больше и больше, и до 60-й минуты "Реал" мог забивать еще. Немного точности не хватало Беллингему.

Кардинально ситуация поменялась только после выхода на замену дебютанта "сливочных" в Ла Лиге юного Хакобо Рамона. Как показала концовка (забегая вперед), его появление привело к "эффекту Вальехо", которое можно было лицезреть в матче первого круга с "Алавесом".

Сократила преимущество "Сельта" на 69-й минуте. После несправедливо назначенного углового забил Родригес.

Затем Хиральдес пошел ва-банк, выпустив вместо хавбека Сотело Аспаса, и 37-летний форвард на позиции плеймейкера тут же выдал гениальный разрезной пас на Сведберга, и тот распечатал ворота Куртуа.

Примера. Реал - Сельта 3:2. Будничный разгром перерос в непредсказуемую драму - изображение 3

Далее галисийцы явно поймали кураж, и чуть за 10 минут не сравняли счет. Все тот же Аспас красиво пяточкой прокинул на Дурана, но в этот раз кипер "Реала" свою дуэль выиграл.

В концовке поединка игра пошла без центра поля, на встречных курсах. Интереснее в ней смотрелся коллектив Анчелотти, но и "Сельта" при этом также имела полумоменты, чтобы вырвать ничью.

Так что к очередному Класико с "Барселоной" "Реал" подходит с победой с неприятным осадком, и с сохранившимся отставанием в четыре очка. "Сельта", в то же время, может потерять седьмое место в таблице в случае победы "Мальорки".

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Комментарии
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MАGА KING
04.05.2025 в 17:07
Ничего нового, обычный слив от Сельты. У них так, сначала забьют а ворота реала, а в конце чуть-чуть не удержали. Реал «случайно» на один больше забивает, или как сегодня, «чуть не дожали»
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Комментарии 2
MАGА KING
04.05.2025 в 17:07
Ничего нового, обычный слив от Сельты. У них так, сначала забьют а ворота реала, а в конце чуть-чуть не удержали. Реал «случайно» на один больше забивает, или как сегодня, «чуть не дожали»
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0
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avatar
walkacom (Киев)
04.05.2025 в 17:29
магу кингу больше не наливать
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