Примера. Реал - Сельта 3:2. Будничный разгром перерос в непредсказуемую драму

Примера. 34-й тур.

4 мая. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

Арбитр: Хиль Мансано

"Реал" - "Сельта" 3:2



Голы: Гюлер 33, Мбаппе 39, 49 - Х. Родригес 69, Сведберг 76

"Реал": Куртуа - Л. Васкес, Асенсио (Х. Рамон 67), Чуамени, Ф. Гарсия - Вальверде, Себальос (Модрич 74), Беллингем - Гюлер (Б. Диас 83), Мбаппе, Винисиус



"Сельта": Гуайта — Х. Родригес, Лаго, Алонсо — Каррейра (Альварес 54), Бельтран (Мориба 54), Сотело (Аспас 75), Мингеса — Лопес, Иглесиас (Сведберг 65), А. Гонсалес (Дуран 65)

Предупреждения: Беллингем 45, Х. Рамон 90+5 - Лаго 62

Решая диллему с заменой травмировавшемуся в преддверии поединка Родриго, Анчелотти отдал предпочтение отлично себя проявившем в Класико Гюлеру. Изменения схемы при этом не произошло - 20-летний турок хоть и иногда смещался в центр, но преимущественно действовал справа.

Несмотря на быстрый перехват инициативы со стороны "Реала" в плане владения мячом, выходить вперед уже к шестой минуты дважды могла выходить "Сельта". Сперва всеми забытый Алонсо при подаче углового с нескольких метров пробил головой над перекладиной, а уже по итогам следующего розыгрыша корнера в игру после удара опытного защитника вступать пришлось Куртуа. Хозяева поля, в свою очередь, тут же ответили аналогичным первому моменту Алонсо - так же простил соперника Чуамени.

Далее "Реал" долго пытался вскрыть оборону галисийцев, но явно не хватало скорости в принятии решений и обостряющего паса. Впрочем, эта проблема сопутствует "сливочным" весь сезон.

Cвои голы до конца тайма "Реал" забил благодаря шикарным ударам с непростых позиций. На 33-й минуте забитым мячем оправдал доверие тренера Гюлер, а под занавес первой половины встречи отличился Мбаппе вследствие успешно организованной контратаки после сейва Куртуа.





Вскоре после появления команд на поле после перерыва эта парочка голеадоров довела счет до крупного. Гюлер почти что с центра поля запустил убегавшего Мбаппе, и Килиан точно пробил в дальний угол.





Терять "Сельте" уже было ничего, игра начала раскрываться все больше и больше, и до 60-й минуты "Реал" мог забивать еще. Немного точности не хватало Беллингему.

Кардинально ситуация поменялась только после выхода на замену дебютанта "сливочных" в Ла Лиге юного Хакобо Рамона. Как показала концовка (забегая вперед), его появление привело к "эффекту Вальехо", которое можно было лицезреть в матче первого круга с "Алавесом".

Сократила преимущество "Сельта" на 69-й минуте. После несправедливо назначенного углового забил Родригес.

Затем Хиральдес пошел ва-банк, выпустив вместо хавбека Сотело Аспаса, и 37-летний форвард на позиции плеймейкера тут же выдал гениальный разрезной пас на Сведберга, и тот распечатал ворота Куртуа.





Далее галисийцы явно поймали кураж, и чуть за 10 минут не сравняли счет. Все тот же Аспас красиво пяточкой прокинул на Дурана, но в этот раз кипер "Реала" свою дуэль выиграл.

В концовке поединка игра пошла без центра поля, на встречных курсах. Интереснее в ней смотрелся коллектив Анчелотти, но и "Сельта" при этом также имела полумоменты, чтобы вырвать ничью.

Так что к очередному Класико с "Барселоной" "Реал" подходит с победой с неприятным осадком, и с сохранившимся отставанием в четыре очка. "Сельта", в то же время, может потерять седьмое место в таблице в случае победы "Мальорки".