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Жирона – Мальорка. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Жирона – Мальорка: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 05.05.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rafa Babot
"Жирона" в матче 34-го тура Ла Лиги примет "Мальорку". Хозяева проваливают весеннюю часть сезона и уже оказались среди борцов за выживание, опережая зону вылета на 3 очка. "Мальорка" находится на 9-й позиции и претендует на еврокубки по итогам сезона.
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Поединок тридцать четвертого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Жирона" - "Мальорка" состоится в понедельник, 5 мая 2025 года, в 22:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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